«Важно повысить ответственность кредиторов за принимаемые решения»

Краснодарский край стал лидером в рейтинге по абсолютному числу граждан-банкротов. Об этом свидетельствуют данные проекта «Федресурс». По итогам 2022 года на Кубани зафиксировано 13,95 тыс. граждан-банкротов. Юрист Юлия Видяева видит причину этого в активной рекламе процедуры банкротства, увидев которую, граждане приходят к выводу, что это — самый простой способ избавиться от долгов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Видяева

Фото: предоставлено автором Юлия Видяева

Фото: предоставлено автором

«Несмотря на объявленный в 2022 году мораторий на банкротство, количество дел о несостоятельности в прошлом году увеличилось повсеместно. Очевидно, что людям все сложнее справляться с долговыми обязательствами. Платежеспособность населения падает, потребители услуг и товаров начали экономить, соответственно, теряют свои доходы и предприниматели.

Другая причина, способствующая росту числа банкротств, — чрезмерная доступность кредитов и финансовых продуктов. Банки и другие организации, выдающие кредиты, в погоне за объемами выданных услуг сегодня уже не так критично относятся к заемщикам при анализе их платежеспособности. А самим людям достаточно сложно объективно оценить свои возможности. И в результате оказываются в сложной ситуации.

Столкнувшись с проблемами, многие решают, что банкротство — самый простой способ избавиться от долгов. Во многом этому способствует активная реклама этой процедуры на Кубани. Закономерно в результате, что большинство дел о несостоятельности инициируют сами должники. На мой взгляд, это связано с низкой финансовой грамотностью населения. Люди часто не задумываются о последствиях этой процедуры. Чего только стоит пожизненная репутация банкрота. В деловой среде это потеря доверия и статуса со стороны потенциальных партнеров. Поэтому процедура банкротства — последнее, что я буду предлагать для решения проблем клиента.

Распоряжением правительства РФ утверждена Стратегия развития финансового рынка России до 2030 года, в которой рассматривается и вопрос по защите прав потребителей финансовых услуг, повышение финансовой грамотности и финансовой доступности.

В Стратегии уделено внимание и вопросу закредитованности населения, в связи с чем с целью создания работающего механизма выхода заемщика из сложной ситуации помимо системы банкротства предлагается и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки.

Кроме того, отмечается, что важно повысить ответственность кредиторов за принимаемые кредитные решения путем снижения пороговых критериев для реструктуризации кредитов и списания долга, что отчасти способно сдержать чрезмерный рост закредитованности, особенно наименее защищенных слоев населения.

Стратегия предлагает достаточно большой список инструментов для регулирования этого вопроса. Среди них повышение финансовой грамотности населения, внедрение норм, минимизирующих воздействие на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми товарами и услугами и принятия им решения о покупке товаров и услуг за счет кредитных средств, создание линейки специальных финансовых продуктов и инструментов, ориентированных в том числе на удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка.

Надеюсь, что реализация государственной программы даст свои результаты и уже скоро мы увидим сокращение числа банкротств в России в целом и в Краснодарском крае в частности».

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