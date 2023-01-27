Директор турфирмы в Стерлитамаке обвиняется в особо крупном мошенничестве

В Стерлитамаке директор туристического агентства обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 41-летняя Эльвира Губайдуллина, учредитель ООО «Все включено».

По материалам дела, обвиняемая продала клиентам путевки на российские и зарубежные курорты, однако не забронировала и не оплатила туры. При этом пострадали 44 человека, ущерб составил 2,7 млн руб.

Кроме того, она предоставила в центр занятости населения фальшивые документы и получила субсидию на сумму более 350 тыс. руб.

Обвиняемая признала вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд.

Турагентство «Все включено» зарегистрировано в Стерлитамаке в апреле 2018 года. Ликвидировано 9 января 2023 года.

Майя Иванова

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