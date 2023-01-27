Апелляция подтвердила законность приговора бывшему замначальника Сибирского таможенного управления

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего заместителя начальника Сибирского таможенного управления (СТУ) Олега Мишина, осужденного на шест лет условно за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующая информация содержится в карточке дела на сайте суда.

Дело в отношении высокопоставленного таможенника было возбуждено весной 2020 года по материалам новосибирского УФСБ и службы по противодействию коррупции СТУ. Олегу Мишину, курировавшему службу тыла управления, предъявили обвинение в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).

По версии Следственного комитета, зимой 2020 года таможенник повредил во время хоккейной тренировки руку, но при обращении в больницу заявил, что травму получил в рабочее время, упав на улице. Это стало основанием для перечисления ему страховой выплаты в размере свыше 870 тыс. руб.

В последующем в деле появился еще один эпизод — его следователи квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2019 году полковник Мишин как председатель комиссии СТУ по вопросам предоставления сотрудникам средств на приобретение или строительство жилья воспрепятствовал получению двумя кандидатами соцвыплат на сумму свыше 8 млн руб. Ни с одним из предъявленных обвинений Олег Мишин не согласился.

В августе 2022 года, как писал «Ъ-Сибирь», Заельцовский суд назначил бывшему заместителю начальника СТУ шесть лет условно и лишил его звания полковника таможенной службы. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор.

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Илья Николаев