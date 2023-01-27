Два завода в Челябинской области попали под новые санкции Японии

Правительство Японии запретило экспорт двум предприятиям Челябинской области – АО «Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш», входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ПАО «Агрегат» в Симе. Организации вошли в число 49 российских компаний, которым запрещено поставлять целый ряд товаров. Информация об этом опубликована на сайте министерства иностранных дел Японии.

Запрет на экспорт начнет действовать с 3 февраля. 49 организациям в РФ будет запрещено поставлять: оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов; вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы; ядерные установки и устройства; химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы; роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники; вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения. А также подшипники, переносные генераторы, рентгеновское досмотровое оборудование, коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения, оборудование для производства композитных материалов.

Кроме запрета на экспорт правительство Японии объявило о замораживании активов 22 физических лиц и трех организаций. Сред них первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, философ Александр Дугин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие. В числе компаний – корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КамАЗ».