В Воронеже могут наладить выпуск двух перспективных ракетных двигателей

Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения на базе «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко» госкорпорации «Роскосмос») может наладить производство двух перспективных жидкостных ракетных двигателей. Об этом стало известно по итогам визита на АО «Конструкторское бюро химавтоматики» главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кислородно-метановый двигатель для ракеты-носителя среднего класса «станет первым шагом в создании многоразового ракетно-космического комплекса, обеспечивающего высокую экономическую эффективность, технологическое превосходство и конкурентоспособность на мировом рынке», утверждают в госкорпорации. Также обсуждается создание двигателя для кислородно-водородного разгонного блока (КВТК), который «увеличит возможности космического ракетного комплекса “Амур” с ракетой-носителем “Ангара-А5М” и гарантированно обеспечит выведение тяжелых полезных нагрузок с территории России на любые целевые орбиты». В ходе совещания господин Борисов также призвал снижать трудоемкость изготовления двигателей с помощью замены части натурных испытаний математическим моделированием.

Как планировали развивать Воронежский центр ракетного двигателестроения — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин