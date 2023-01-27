Пермский подрядчик покупает у мэрии землю под жилую застройку

В администрации Перми подвели итоги торгов на право аренды земельного участка под многоквартирное жилье на ул. Белозерской, 30а. Согласно протоколу, единственным участником аукциона стала пермская строительная компания «Стройуниверсал-Парма». Торги признаны несостоявшимся, договор заключат со «Стройуниверсал-Парма» по начальной цене лота в 2,9 млн руб. Отметим, площадь участка, расположенного в Орджоникидзевском районе Перми, составляет 3,8 тыс. кв. м., территория подходит для строительства многоквартирного жилого дома.

Аукцион на право аренды участка по ул. Фрезеровщиков, 34а (Мотовилихинский район) под жилую застройку снова не состоялся. Начальная цена права аренды площадки составляла 47,2 млн руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Стройуниверсал-Парма» зарегистрирована в 2006 году, ее единственный учредитель и гендиректор – Орест Димидов. Общество является строительным подрядчиком и выполняет муниципальные и краевые контракты по возведению различных объектов. Например, в 2021 году компания выиграла конкурс на строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия». На сайте организации указано, что «Стройуниверсал-Парма» также возводит детскую поликлинику в Кудымкаре, школу в Нытвенском районе и другие объекты.