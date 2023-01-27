Nissan готовит концептуальный электрический спорткар

Компания Nissan анонсировал премьеру электрического спорткара, который будет представлен в статусе концепт-кара.
«Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как виртуальный мир становится физическим. Наш новейший концепт-кар обеспечит максимальную мобильность с нулевым уровнем выбросов!», — гласит описание грядущей премьеры.
Новинка дебютирует 2 февраля в рамках фирменного мероприятия. Судя по тизеру видеотрансляции, речь идет о премьере концепт-кара Nissan Max-Out, который в 2021 году был представлен в виде дизайнерских скетчей. Детальной информации о грядущей премьере нет.
Напомним, ранее Nissan представил пять концепт-каров на базе различных моделей для шоу тюнинг-индустрии SEMA в Лас-Вегасе.