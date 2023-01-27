Бывшего капитана танкера «Семен Дежнев» приговорили к обязательным работам за пожар на судне

В Иркутской области суд рассмотрел уголовное дело капитана танкера «Семен Дежнев». Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, по статье ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) его приговорили к 180 часам обязательных работ, обязав выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.

Инцидент на судне произошел 7 октября 2021 год. Танкер следовал по реке Лена из Якутска в Усть-Кут Иркутской области. Как указывается в деле, капитан, управляя танкером с баржей, в нарушение установленных правил отдал незаконное распоряжение членам команды танкера о перекачке остатков топлива с трубопроводов в цистерну для хранения подсланевых вод, а сам пошел в каюту отдыхать.

При работе электрического насоса возникла искра, от которой произошло возгорание топливовоздушной смеси. В результате происшествия двоим членам команды был причинен тяжкий вред здоровью, ущерб на сумму около 800 тыс. руб. были причинен ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Капитан танкера признал вину, отметили в управлении СКР.

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Илья Николаев