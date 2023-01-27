Акции СМЗ передали госкорпорции «Росатом»

Акции ОАО «Соликамский магниевый завод» передали госкорпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина от 26 января. Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее уже было известно, что стратегическое соликамское предприятие может перейти под контроль Росатома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На Соликамском магниевом заводе производятся все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, а также 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана. Магниевые сплавы востребованы в авиапроме и космонавтике. Чистая прибыль СМЗ по итогам 2021 года превысила 592,415 млн руб., а по итогам первого квартала 2022 года составила больее 2 млрд руб.

В мае 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства контрольного пакета акций СМЗ (более 89%), которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Также Генпрокуратура РФ намерена добиться изъятия акций СМЗ у миноритариев общества.

Недавно гендиректором «Соликамского магниевого завода» был назначен Руслан Димухамедов, один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото», а председателем совета избран Владислав Демидов, замдиректора одного из департаментов Минпромторга.