Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

Энергокомпания Shell рассматривает возможность выхода их розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. В компании пояснили, что это связано с жесткими рыночными условиями.

Shell уточнила, что она начала стратегический обзор трех предприятий. Он, вероятно, займет несколько месяцев. Пока никакого конкретного решения не принято. Точные сроки, когда судьба предприятий будет решена, не приводятся, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Агентство пишет, что в 2022 году европейские поставщики энергии столкнулись с резкими скачками оптовых цен. На этом фоне в прошлом году Shell вложила почти $1,5 млрд в свой британский розничный бизнес по продаже электроэнергии, чтобы помочь ему справиться «с огромной волатильностью цен на электроэнергию, которая привела к краху нескольких конкурирующих британских коммунальных предприятий».

В феврале 2022 года Shell объявила о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. В декабре «Газпром нефть» попросил через суд разрешить Shell продать структуре российской компании долю в их паритетном совместном предприятии ООО «Салым Петролеум Девелопмент» для консолидации актива. В том же месяце суд удовлетворил заявление нефтекомпании.

Подробности — в материале «Ъ» «"Газпром нефть" отпускает Shell».

Лаура Кеффер