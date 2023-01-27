Распределение лимитов на госпрограммы льготной ипотеки

|
|Банк
|Дополнительные лимиты (млрд руб.)
|Действующие лимиты (млрд руб.)
|Всего
|Льготная на новостройки
|Семейная
|Льготная на новостройки
|Семейная
|Сбербанк
|325,1
|258,0
|67,1
|1648,9
|1210,3
|ВТБ
|277,3
|199,0
|78,3
|783,5
|713,2
|Росбанк
|102,0
|49,8
|52,2
|51,6
|28,4
|Россельхозбанк
|81,4
|55,3
|26,1
|76,8
|57,4
|Альфа-банк
|68,0
|52,3
|15,7
|231,6
|124,1
|МКБ
|59,2
|36,9
|22,4
|49,2
|27,1
|«ФК Открытие»
|55,3
|48,2
|7,2
|127,6
|68,4
|Газпромбанк
|53,8
|33,9
|19,9
|79,5
|72,2
|Банк «Дом.РФ»
|42,8
|21,9
|20,9
|138,7
|113,7
|Промсвязьбанк
|39,9
|27,5
|12,3
|123,5
|54,7
|Банк «Санкт-Петербург»
|33,3
|25,8
|7,5
|42,1
|32,8
|Совкомбанк
|29,6
|29,6
|—
|36,7
|25,1
|МТС-банк
|22,3
|14,4
|7,9
|4,3
|0,3
|Уралсиб
|16,4
|11,4
|5,0
|42,4
|30,5
|УБРИР
|9,2
|6,1
|3,1
|3,9
|3,4
|Тинькофф-банк
|7,8
|6,5
|1,3
|3,0
|19,1
|Металлинвестбанк
|5,5
|5,5
|—
|12,5
|27,8
|«Ак Барс»
|4,0
|4,0
|—
|27,2
|14,1
|«Кубань кредит»
|3,1
|2,3
|0,8
|9,9
|4,2
|РНКБ
|2,3
|1,3
|0,9
|15,5
|6,8
|Абсолют-банк
|1,8
|1,8
|—
|19,3
|30,0
|«Зенит»
|1,5
|1,5
|—
|6,0
|6,8
|«Центр-инвест»
|1,1
|1,1
|—
|4,0
|3,0
|«Урал ФД»
|1,5
|0,8
|0,7
|0,9
|0,7
|«Левобережный»
|1,3
|0,7
|0,6
|2,1
|—