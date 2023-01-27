Распределение лимитов на госпрограммы льготной ипотеки

Банк Дополнительные лимиты (млрд руб.) Действующие лимиты (млрд руб.) Всего Льготная на новостройки Семейная Льготная на новостройки Семейная Сбербанк 325,1 258,0 67,1 1648,9 1210,3 ВТБ 277,3 199,0 78,3 783,5 713,2 Росбанк 102,0 49,8 52,2 51,6 28,4 Россельхозбанк 81,4 55,3 26,1 76,8 57,4 Альфа-банк 68,0 52,3 15,7 231,6 124,1 МКБ 59,2 36,9 22,4 49,2 27,1 «ФК Открытие» 55,3 48,2 7,2 127,6 68,4 Газпромбанк 53,8 33,9 19,9 79,5 72,2 Банк «Дом.РФ» 42,8 21,9 20,9 138,7 113,7 Промсвязьбанк 39,9 27,5 12,3 123,5 54,7 Банк «Санкт-Петербург» 33,3 25,8 7,5 42,1 32,8 Совкомбанк 29,6 29,6 — 36,7 25,1 МТС-банк 22,3 14,4 7,9 4,3 0,3 Уралсиб 16,4 11,4 5,0 42,4 30,5 УБРИР 9,2 6,1 3,1 3,9 3,4 Тинькофф-банк 7,8 6,5 1,3 3,0 19,1 Металлинвестбанк 5,5 5,5 — 12,5 27,8 «Ак Барс» 4,0 4,0 — 27,2 14,1 «Кубань кредит» 3,1 2,3 0,8 9,9 4,2 РНКБ 2,3 1,3 0,9 15,5 6,8 Абсолют-банк 1,8 1,8 — 19,3 30,0 «Зенит» 1,5 1,5 — 6,0 6,8 «Центр-инвест» 1,1 1,1 — 4,0 3,0 «Урал ФД» 1,5 0,8 0,7 0,9 0,7 «Левобережный» 1,3 0,7 0,6 2,1 —