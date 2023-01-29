Динамика цен на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России

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|Однокомнатные
|Двухкомнатные
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|Средние ставки (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средние ставки (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
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|Январь 2022
|Декабрь 2022
|Январь 2023
|За месяц
|За год
|Январь 2022
|Декабрь 2022
|Январь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|51,1
|43,5
|43,5
|0,00%
|-14,90%
|91,7
|69,4
|70,3
|1,30%
|-23,30%
|Санкт-Петербург
|31,3
|28,4
|28,2
|-0,70%
|-9,90%
|52,7
|44,6
|44,5
|-0,20%
|-15,60%
|Екатеринбург
|20,6
|22,1
|22,1
|0,00%
|7,30%
|30,1
|30,9
|29,7
|-3,90%
|-1,30%
|Казань
|21,3
|21,8
|21,9
|0,50%
|2,80%
|29,8
|31,4
|31,8
|1,30%
|6,70%
|Новосибирск
|20,6
|21,2
|21,4
|0,90%
|3,90%
|29,2
|29,2
|29,2
|0,00%
|0,00%
|Ростов-на-Дону
|18,4
|21,3
|21,4
|0,50%
|16,30%
|29,3
|34,7
|35,2
|1,40%
|20,10%
|Краснодар
|21,1
|21,4
|21,3
|-0,50%
|0,90%
|35,2
|34
|32,4
|-4,70%
|-8,00%
|Нижний Новгород
|18,5
|19,6
|20,3
|3,60%
|9,70%
|27,8
|29,9
|30,3
|1,30%
|9,00%
|Красноярск
|18,2
|19,4
|19,4
|0,00%
|6,60%
|24,4
|27,2
|27,5
|1,10%
|12,70%
|Самара
|15,8
|17,7
|18,5
|4,50%
|17,10%
|24
|24,9
|23,8
|-4,40%
|-0,80%
|Воронеж
|16,6
|18,2
|17,6
|-3,30%
|6,00%
|22,5
|26
|24,3
|-6,50%
|8,00%
|Омск
|15,7
|16,8
|16,9
|0,60%
|7,60%
|20,9
|21,4
|21,4
|0,00%
|2,40%
|Пермь
|15,8
|17,1
|16,1
|-5,80%
|1,90%
|21,2
|24,3
|23
|-5,30%
|8,50%
|Уфа
|15,8
|15,9
|16,1
|1,30%
|1,90%
|21,4
|21,1
|21,3
|0,90%
|-0,50%
|Волгоград
|14,1
|15,9
|16
|0,60%
|13,50%
|20,7
|23,2
|23,2
|0,00%
|12,10%
|Челябинск
|13,2
|15,4
|14,8
|-3,90%
|12,10%
|18,6
|21,6
|20,7
|-4,20%
|11,30%
|Московская область
|31
|29,8
|29,5
|-1,00%
|-4,80%
|41,8
|40,5
|40,4
|-0,20%
|-3,30%
|Ленинградская область
|22,9
|20,6
|20,7
|0,50%
|-9,60%
|29,2
|28,4
|29,2
|2,80%
|0,00%