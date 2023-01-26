Разработчики хотят выпустить софт для киберзащиты телеэфира от взлома после инцидента в Севастополе

Разработчики отечественного программного обеспечения АРПП «Отечественный софт» предложили Минцифры РФ разработать программу киберзащиты телеэфира после атаки хакеров на телевидение Севастополя и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В ИТ-отрасли обеспокоены тем, что распространение ТВ-сигнала в России пока остается слабозащищенной и импортозависимой средой с точки зрения обеспечения информационной безопасности и технологического суверенитета. Наибольшему риску подвержены узлы распределения телеканалов в сети Интернет»,— говорится в сообщении.

Для повышения безопасности вещания в организации также предложили создать комитет «Интернет-вещание». Специалисты отметили, что в России уже есть собственные разработки по защите телесигнала. Кроме того, аналитики собираются изучить зарубежный опыт в данной сфере для создания собственного продукта.

Атака кибервзломщиков на телевещание в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области произошла вечером 25 января. В эфире в течение нескольких минут транслировалось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Оператор перешел на резервный канал вещания.

Анастасия Донскова

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