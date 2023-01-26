Федерации дзюдо выступили за возвращение россиян на международные турниры

Руководство Международной федерации дзюдо (IJF) поддержало допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Президент IJF Мариус Визер в связи с этим напомнил, что одним из главных столпов Олимпийской хартии остается недискриминационное участие спортсменов без исключений.

«Реинтеграция дзюдоистов из России и Белоруссии в международные соревнования основывается на неопровержимых аргументах»,— заявил господин Визер. По его словам, российские и белорусские дзюдоисты с начала военной операции и до настоящего времени никогда не участвовали ни в каких военных действиях, а также избегали участия в какой-либо политической или партийной пропаганде. «Они выбрали спорт и продолжали готовиться, ожидая момента, когда смогут вернуться к соревнованиям»,— сказал Мариус Визер.

В марте IJF предоставила российским спортсменам возможность участвовать в соревнованиях под флагом, логотипом и гимном IJF. Однако Федерация дзюдо России, а также Белорусская федерация дзюдо решили по соображениям логистики и безопасности снять со всех международных мероприятий своих спортсменов. В сентябре IJF решила не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях по дзюдо до января 2023 года.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать до соревнований спортсменов, не поддержавших конфликт на Украине, позднее таких спортсменов пригласили участвовать в Азиатских играх. После начала военной операции российские и белорусские атлеты были отстранены от международных соревнований.

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Мария Федотова