МОК: не поддержавших конфликт на Украине россиян рекомендовано допускать до соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований тех спортсменов, которые не выступали против мирной миссии МОК, «активно» поддерживая конфликт на Украине.

В Олимпийском комитете России (ОКР) этой рекомендацией остались недовольны, хотя и признали ее «шагом в сторону спортсменов». После начала военной операции от международных соревнований были отстранены белорусы и россияне.

Согласно рекомендации МОК, принятой после обсуждения с национальными федерациями, участвовать в соревнованиях будут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию.

Речь идет о тех атлетах, которые «активно» не поддерживали конфликт на Украине. В случае если какой-либо спортсмен не соблюдает данный критерий, организатор спортивного мероприятия должен немедленно отстранить его от соревнований, рекомендует МОК.

«Ни один спортсмен не должен быть отстранен от участия в соревнованиях только из-за своего паспорта»,— заявляет МОК.

«Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену»,— прокомментировал президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил допустить атлетов из Белоруссии и России к азиатским квалификациям.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Российские спортсмены свернут в сторону Азии».

Мария Федотова