Мэр Киева сообщил о гибели человека из-за взрыва

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепропетровском и Голосеевском районах города. В результате взрывов погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

Также военная администрация Киева сообщила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе. По информации господина Кличко, в Голосеевском районе ракета попала в нежилое здание.

Сегодня утром, 26 января, воздушная тревога звучит на территории всей Украины третий день подряд. СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Что происходит на 337-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко