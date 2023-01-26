Пансионатам пророчат лицензирование

В общественной палате Свердловской области прошли слушания на тему проблем частных и государственных пансионатов для престарелых и инвалидов. Одной из них были названы нарушения правил пожарной безопасности, которые приводят к массовой гибели постояльцев. Для ее решения было предложено ввести лицензирование соцучреждений. Однако представители частных пансионатов заявили, что это может привести к оттоку рынка в серую зону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются уходом за престарелыми и инвалидами в пансионатах, могут обязать до 1 января 2025 года получить лицензию на эту деятельность либо прекратить ее. Соответствующий законопроект разработала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и отправила его в правительство РФ на заключение.

Идею лицензирования обсудили на слушаниях общественной палаты Свердловской области. Заместитель председателя общественной палаты, член общественной палаты РФ Владимир Винницкий предположил, что лицензирование поможет вывести из тени большинство «серых» организаций, а ненадлежащий контроль над частными пансионатами со стороны государства приводит к трагическим последствиям, в том числе из-за нарушений пожарной безопасности. «При этом лицензия — это одноразовый акт, который сопутствует запуску организации, и в дальнейшем никак не гарантирует исполнение всех тех требований, которые изложены в ней, поэтому нужно организовать и постоянный надзор»,— отметил господин Винницкий.

Администрация Екатеринбурга поддержала идею лицензии. «Это необходимый шаг, который позволит упорядочить многие вопросы на моменте создания организации, в том числе более четко прописать контроль и меры воздействия не нее»,— подчеркнула представитель мэрии Ирина Дмитриева.

В реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, который ведет областное министерство социальной политики, включено 205 организаций, треть из которых — негосударственные (63 организаций: 41 общественная организация, 9 ООО и 13 ИП).

«Сейчас помещения, в которых располагаются негосударственные дома престарелых, являются частной собственностью, а деятельность пансионатов не лицензируется. Таким образом, государственные органы не могут осуществлять в отношении них регулярные проверки. Контроль и надзор осуществляется только по жалобе гражданина либо в связи с происшествием»,— говорится в материалахобщественной палаты. В палате пояснили, что частные организации недоступны для общественного контроля. «Их полномочия не распространяются на объекты предпринимательской деятельности. Все, что могут сделать общественники,— получить обращение граждан и направить их для дальнейшего рассмотрения в компетентные органы»,— отметили в палате.

Впрочем, представители частных пансионатов выступили против лицензирования. «У нас действуют очень низкие тарифы социального обслуживания. Какой интерес частному лицу регистрироваться, заполнять множество документов, чтобы получать копейки? Мы продолжаем оказывать услуги, входя в реестр поставщиков, потому что для нас это знак качества: мы в реестре, значит, нам можно доверять. Но будь мы частной организацией, у нас не будет никакого желания себя показывать, а если еще и лицензия появится — тем более»,— пожаловалась гендиректор некоммерческой организации «Благое дело» Вера Симакова.

Директор пансионата «Успенский» Станислав Успенский считает, что лицензирование может привести к росту подпольных соцорганизаций. «У нас принято достаточное количество законодательных актов, чтобы сделать деятельность пансионатов прозрачной и безопасной. Вопрос не в том, что мы сделаем еще одну настройку в плане лицензирования, а в том, как это на самом деле будет работать. Не загоним ли мы весь рынок еще дальше в серую зону? Все зависит от политической воли. Есть регионы, где после серии пожаров была политическая воля проверить все организации, а те, что не соответствуют, закрыть. Это можно сделать и у нас»,— предложил господин Успенский.

Взамен лицензированию участники дискуссии предложили расширить полномочия контрольных органов, проверяющих деятельность пансионатов. «Проблема может быть решена без привлечения лицензирования, а возможностью доступа прокуратуры, МЧС и других профильных организаций на территорию жилого помещения, где размещен пансионат, при наличии маркера нарушения пожарных норм, осуществления незаконной деятельности. Да, частная территория защищена Конституцией, но защита может быть ограничена законами»,— отметил представитель пансионата «Надежда».

Предложения и замечания участников рынка будут учтены в резолюции общественной палаты, которую планируется направить правительству Свердловской области.

Катерина Якушева