Контейнерное производство

Суд по иску прокурора Артема Ярыгина обязал департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары отремонтировать контейнерные площадки по 478 адресам. Бездействие департамента городского хозяйства суд счел «не соответствующим закону» и «нарушающим интересы неограниченного круга лиц». Решение суда, если его не удастся оспорить в вышестоящих инстанциях, городские власти должны исполнить в течение этого года. При этом в администрации Самары отказались сказать, сколько средств в бюджете города на 2023 год заложено на ремонт площадок, однако уверили, что работа будет вестись. Как отмечают представители регоператора, ООО «Экостройресурс», проблема с плачевным состоянием площадок для ТКО и дефицитом контейнеров не решается из года в год.



Ленинский районный суд Самары в ноябре минувшего года частично удовлетворил иск прокурора города Артема Ярыгина к департаменту городского хозяйства и экологии администрации Самары (ДГХиЭ), признав бездействие чиновников в сфере обращения с твердо-коммунальными отходами «не соответствующим закону» и «нарушающим законные интересы неопределенного круга лиц». Согласно решению суда, городские власти должны отремонтировать 478 контейнерных площадок на улицах Гвардейской, Енисейской, Победы, Свободы, Ташкентской, проспектах Кирова, Карла Маркса, Металлургов, в поселках Мехзавод, Красная Глинка и т. д. У чиновников пока есть возможность оспорить судебное решение в вышестоящей инстанции. Иск был подан в августе прошедшего года. Представители горадминистрации возражали против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что спорные площадки для мусора были переданы департаменту в собственность муниципальным предприятием «Жиллидер». Суд счел довод несостоятельным. Как ранее выяснили в прокуратуре, в городе требуется обустройство 218 контейнерных площадок и ремонт 534-х мест для сбора мусора. Всего в Самаре около 4,5 тысяч контейнерных площадок, из них 1255 площадок находятся в муниципальной собственности.

В 2021 году Самарская область закупила 1790 контейнеров для раздельного сбора отходов. Для этого из федерального бюджета было выделено 28,3 млн руб., из областного — 4,6 млн руб. Выставить ярко-желтые баки для сухих отходов планировалось в 4 городах, включая Самару. Сухие отходы требовалось оградить от осадков, поместив внутрь специального ограждения. Городские власти дали регоператору перечень из 450 адресов, но при проверке выяснилось, что только 160 из них отвечают требованиям законодательства. В результате, контейнеры так и не были установлены.

Часть контейнеров закуплена в начале мусорной реформы регоператором и перевозчиками за свой счет, но с условием того, в течение года-двух контейнеры будут постепенно заменены на муниципальные. «К сожалению, ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Органами МСУ накопители закупаются единично, их не хватает даже на закрытие текущих потребностей на общественных контейнерных площадках для использования жителями области», — цитируют в «ЭкоСтройРесурсе» слова генерального директора Михаила Захарова. По данным регоператора, дефицит контейнеров для ТКО составляет более 16 тыс. ед., при этом нужно учитывать, что ежегодно из вандализма или неправильной эксплуатации из строя выходят 10-12% контейнеров. Кроме того, крупногабаритные отходы, например, стулья, мелкая бытовая техника и старые лыжи должны складироваться в большие бункеры или на специальные площадки под КГО, которых в городе всего 291 ед.

Судя по запланированным расходам из бюджета Самары, в 2023 году проблему вновь не удастся решить — по данным из открытых источников, в бюджете города на 2023 год предусмотрена закупка лишь 50 контейнеров, денег на ремонт контейнерных площадок и их обустройство не предусмотрено вовсе. Однако после решения суда департамент городского хозяйства объявил о закупке на 41 млн рублей, предусматривающей содержание контейнерных площадок, под которым могут подразумеваться и ремонт объектов. В администрации города «Ъ» не стали сообщать, сколько средств заложено на обустройство площадок для ТКО и сколько средств заложено на их ремонт, уверив, что работа ведется. «С 2019 года по настоящее время отремонтирована 621 муниципальная контейнерная площадка, в том числе 130 таких площадок — за 2022 год. В текущем году данные работы будут продолжены», — говорится в ответе на запрос.

По данным сайта Ленинского районного суда, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации 10 января уже подал документы на обжалование судебного решения.