«Запад резко поменял стратегию»

Страны Запада приступили к обсуждению поставок Украине современной авиации, пишет Politico. Единства по этому вопросу нет, тем не менее некоторые государства обозначили готовность принять необходимые решения. Данный вопрос будет рассматриваться на новой встрече в формате «Рамштайн», предположительно, в середине февраля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что партнеры в итоге смогут договориться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не рад поставкам танков типа Leopard Украине. Он разделяет мнение тех, кто этим фактом обеспокоен, и не согласен с теми, кто по этому поводу торжествует. Возможно, таким образом он демонстрирует, что был против, однако подчинился грубой силе. Таковы реалии — ничего не поделаешь. Хотя с господином Писториусом можно полностью согласиться — ничего хорошего действительно не происходит. И поводов для радости нет совсем.

Между тем российская реакция на новую «танковую коалицию» была предсказуемой: наши танки быстры, всех победим, всех сожжем. Да и нет ничего особенного в этих Abrams и Leopard — так себе машины, если разобраться. Впрочем, события развиваются столь стремительно, что «железные кони» — это, видимо, уже день вчерашний. Судя по сообщениям СМИ, США назначили на 14 февраля новую встречу в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

На повестке дня — передача Киеву современных западных боевых самолетов. И уже открыто обсуждаются даже американские F-16. Раньше это считалось чем-то из области фантастики, впрочем, как и танки. Германия, как всегда, уже по традиции предлагает не торопиться. Но ряд государств коалиции, в частности, Нидерланды, готовы выделить свои F-16 при условии компенсации в виде более совершенных моделей.

Кроме того, как и в случае с танками, союзники, видимо, могут подсобрать по всему миру советские МиГи и Су или снять их с вооружений собственных армий взамен на те же F-16.

Есть все основания предполагать, что крылатые машины в итоге будут поставлены, несмотря на различные возражения и колебания.

Речь идет о политическом решении. Многое, если не все, решают технические детали — обучение пилотов, аэродромы, обслуживание. Для этого необходима соответствующая сложная инфраструктура. На этот счет можно возразить: так и про танки говорили то же самое, про Patriot — и вот они уже почти приехали.

Таким образом, на повестке дня остаются дроны, беспилотники и ракеты большей дальности. Не будем строить прогнозы, поскольку все и так ясно. Танки, БМП, вертолеты, самолеты, ракеты — это подготовка к наступлению. Подобное не скрывается — об этом объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Причем заметно, что с этим решено не тянуть. Запад на глазах резко поменял стратегию. С Россией никто открыто воевать по-прежнему не собирается. Однако борьбу за свободу никто не отменял.

Следовательно, нужное армии Украины оружие необходимо предоставить, не растягивая во времени. При этом решения принимаются непросто — приходится преодолевать сомнения и разногласия. Между тем военные поставки — это еще не все. Сейчас обсуждается 10-й пакет санкций, также на кону судьба замороженных российских активов. И в этой части прогнозы для Москвы отнюдь не радужные. Ставки продолжают повышаться, и процесс этот кажется бесконечным.

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