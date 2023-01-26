На базе одного из закрытых автозаводов Петербурга запустят образовательный полигон для студентов

На базе одного из остановленных автомобильных заводов в Санкт-Петербурге будет открыт образовательный полигон для студентов городских колледжей и втузов. Соответствующее соглашение правительство Петербурга заключило с владельцем завода, сообщил губернатор Александр Беглов на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и ВМФ с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

«Мы договариваемся с владельцами бизнесов, которые остановили свои производства в России, о перепрофилировании промышленных полигонов в образовательные. (...) У нас большой кластер был по автомобилестроению. И вот с одним из этих предприятий, пока не буду его называть, мы договорились, что они нам его передают под обучение, это будет такая хорошая база»,— сказал господин Беглов (цитата по ТАСС).

Всего Петербурге расположены три автозавода, ранее принадлежавших Toyota, Nissan и Hyundai. Бывшую площадку Nissan, как ранее писал «Ъ-СПб», получил за символическую сумму «АвтоВАЗ, на ней компания планирует начать выпуск автомобилей более высокого сегмента, чем основная линейка.

Подробнее — в материале «АвтоВАЗ приедет до конца зимы».

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