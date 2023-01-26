Рустам Минниханов подписал поправки в конституцию Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон «О внесении изменений в конституцию Республики Татарстан». Документ опубликован на официальном сайте главы региона.

Согласно закону, через 10 дней должность Рустама Минниханова будет называться глава (раис). Из конституции убираются упоминания должности президента.

Всего документ содержит 29 изменений. В том числе меняется ст. 1 конституции, откуда убираются упоминания о суверенитете и договоре о разграничении полномочий республики и федерального центра.

Признается утратившей силу статья о гражданстве Татарстана.

Кандидат на пост главы республики больше не обязан знать татарский язык. Вместе с тем снимаются ограничения по количеству сроков нахождения у власти одного и того же лица.

Напомним, новые поправки в Конституцию были приняты сегодня на заседании Госсовета республики сразу в трех чтениях. За них голосовали 73 депутата. Против оказались лишь девять парламентариев, а один воздержался.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"