В Казани троллейбус врезался в забор, водителя госпитализировали

В Казани на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина троллейбус врезался в забор, сообщил владелец машины – МУП «Метроэлектротранс». Пострадавших среди пассажиров нет, водитель получил травму и был госпитализирован.

По данным МУП, ДТП произошло ориентировочно в 16:05 четверга, 26 января. По предварительной версии, троллейбус «был подрезан другим автотранспортом». «Чтобы уйти от столкновения с автомобилями водитель троллейбуса вырулил в сторону забора»,— говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД и сотрудники транспортной безопасности «Метроэлектротранса».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"