Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орловских тюрьмах отбывают наказание 3094 человека

В УФСИН РФ по Орловской области подвели итоги деятельности за 2022 год, рассказали в пресс-службе ведомства. По данным временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Орловской области Александра Иванова, за год число заключенных в регионе достигло 3 094 человек. При этом, по словам чиновника, свободные места еще есть — лимит наполнения в региональных местах лишения свободы составляет 4 810 мест.

За год осуждено 1 211 жителей Орловской области, на учете стоит 3 301 фигурант, из них 21 человек — несовершеннолетний. Оперативная обстановка в учреждениях УФСИН «характеризуется как управляемая», подчеркнули господин Иванов.

Отметим, что предыдущий глава УФСИН по Орловской области Владимир Волосевич покинул свой пост в конце декабря 2022 года. В качестве причины назывался выход на пенсию.

Мария Старикова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...