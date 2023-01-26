В Орловских тюрьмах отбывают наказание 3094 человека

В УФСИН РФ по Орловской области подвели итоги деятельности за 2022 год, рассказали в пресс-службе ведомства. По данным временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Орловской области Александра Иванова, за год число заключенных в регионе достигло 3 094 человек. При этом, по словам чиновника, свободные места еще есть — лимит наполнения в региональных местах лишения свободы составляет 4 810 мест.

За год осуждено 1 211 жителей Орловской области, на учете стоит 3 301 фигурант, из них 21 человек — несовершеннолетний. Оперативная обстановка в учреждениях УФСИН «характеризуется как управляемая», подчеркнули господин Иванов.

Отметим, что предыдущий глава УФСИН по Орловской области Владимир Волосевич покинул свой пост в конце декабря 2022 года. В качестве причины назывался выход на пенсию.

Мария Старикова