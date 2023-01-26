Энергетики повысили надежность электроснабжения крупного лесокомбината в Югре

Компания «Россети Тюмень» завершила плановые работы на подстанции 110 кВ «Самза» в Ханты-Мансийском автономном округе, которая снабжает электроэнергией поселок городского типа Коммунистический.



Помимо частных домовладений в этом поселке расположены социально значимые учреждения: амбулатория, школа, детский сад, спорткомплекс и котельная. От стабильного функционирования подстанции также зависит работа Лесопромышленного комбината «Самза», который ежегодно выпускает до 150 тысяч кубометров готовой древесной продукции.

Энергетики установили новую секцию комплектного распределительного устройства модульного типа (КРУМ) площадью 24 квадратных метра. Для ее транспортировки и монтажа использовались седельный тягач и автокран. В модуле установлено 3 трансформатора тока, 3 вакуумных выключателя, трансформатор напряжения, щит управления, а также автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Современное российское оборудование имеет увеличенный срок службы – до 30 лет – и требует минимальных трудозатрат персонала при обслуживании.

На повышение надежности электроснабжения лесопромышленного комбината и около 2 тысяч жителей Советского района компания направила свыше 20 млн рублей.