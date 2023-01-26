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Коммерсантъ FM
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Белоруска Соболенко впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Теннисистка из Белоруссии 24-летняя Арина Соболенко вышла финал Australian Open, победив 30-летнюю Магду Линетт из Польши в полуфинале турнира. Прошедший в Мельбурне матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу представительницы Белоруссии, он длился 1 час 33 минуты. В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с 23-летней Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Арина Соболенко находится на пятой позиции рейтинга WTA, Линетт — на 45-й, Рыбакина — на 25-й.

Соболенко выиграла 17 турниров WTA (из них 11 в одиночном разряде), участвует в финале турнира Большого шлема впервые. Елена Рыбакина выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, в 2022 она выиграла Wimbledon, представляла на турнирах до 2018 года Россию.

Общий призовой фонд Australian Open превышает $53 млн. Он завершится 29 января.

Мария Федотова

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