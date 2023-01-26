НБКИ: в Свердловской области чаще бредут кредиты заемщики 30-40 лет

В Свердловской области в декабре 2022 года основная доля заемщиков (28,7%) приходилась на граждан возраста от 30 до 40 лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Долю в 25,4% занимают заемщики от 40 до 50 лет, по 16% — граждане моложе 30 лет и 50-60 лет и 14% — старше 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в 2022 году банки придерживались достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые розничные кредиты заемщикам относительно «хорошего кредитного качества». «При этом наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей получить новый кредит несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, как правило, более содержательная кредитная история, достаточно высокий ПКР, а также стабильный источник доходов»,— отметил он.

В целом по России в 2022 году сильнее всего в структуре российских заемщиков выросла доля граждан старше 60 лет и достигла 14,8%. Небольшой рост был отмечен и в возрастных диапазонах заемщиков от 40 до 50 лет — до 24,4% и от 50 до 60 лет — до 16,2%. Так, в 2022 году весь рост в возрастной структуре российских заемщиков пришелся на граждан старше 40 лет.

Напомним, в 2022 году в Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) составило 608 баллов, что является показателем ниже среднего по стране. По мнению Алексея Волкова, это свидетельствует о «низком аппетите к риску у большинства банков, что является оправданной тактикой на фоне экономической неопределенности».

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Диана Сунагатуллина