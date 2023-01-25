В уральской больнице в сердце младенца попал кусок катетера, инцидентом заинтересовался Бастрыкин

В Свердловской области родители полугодовалого мальчика требуют наказать медиков областной детской клинической больницы (ОДКР, Екатеринбург), по вине которых пострадал их ребенок, пишет Е1.ru.

Родители рассказали, что мальчик родился недоношенным и долгое время пробыл в реанимации. Ему назначили внутривенные препараты, которые вводили через катетер, но, как предполагают отец и мать, из-за халатности персонала кусок катетера длиной около пяти сантиметров отломился и оказался в теле ребенка. Отец мальчика добавил, что дежурный хирург попытался вскрыть вену и извлечь катетер, но тот ушел дальше, затем была проведена вторая операция, но катетер не нашли. После того, как катетер добрался до сердца, врачи предложили родителям оставить его там, рассказал отец.

Мальчика доставили в Москву. В Морозовской больнице катетер извлекли, не вскрывая сердце, через вену на ноге. Состояние мальчика стабилизировалось. Родители написали заявление в правоохранительные органы, но получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец мальчика написал обращение председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело.

Господин Бастрыкин поручил руководителю свердловского СУ СК Михаилу Богинскому представить доклад по обстоятельствам произошедшего. «В СМИ была опубликована информация о причинении вреда здоровью ребенка при проведении процедуры в одном из медицинских учреждений Свердловской области, после чего малолетнему потребовалась операция, которую пришлось проводить врачам в Москве. Родители ребенка считают, что медицинские работники, проявившие халатность, должны быть привлечены к уголовной ответственности»,— рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщается, что следственными органами СК России по Свердловской области направлено ходатайство для передачи материалов из органов полиции в следственное управление.

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