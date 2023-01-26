В начале февраля на Крымском мосту завершат все основные восстановительные работы

В начале февраля на Крымском мосту завершится основная часть восстановительных работ после установки 31 января последнего пролета. Еще несколько дней уйдет на то, чтобы опустить пролет в проектное положение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

По его словам, последним этапом работ станет устройство деформационных швов и дренажа для отвода воды. После этого дорожники уложат два слоя асфальтобетона, восстановят инженерные системы, а также барьерное ограждение и освещение.

26 января на Крымском мосту выполняли надвижку третьего пролета по левой стороне автомобильной части моста. Из-за этого движение было приостановлено с полуночи. Однако его смогли восстановить на четыре часа раньше запланированного времени.

Татьяна Ручкина

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