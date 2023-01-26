Движение по Крымскому мосту возобновили на четыре часа раньше

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтных работ, возобновили на четыре часа раньше запланированного времени. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— отметили в Минтрансе.

Автомобильное движение было приостановлено 26 января с полуночи. При этом ограничения на автоподходах к Крымскому мосту ввели уже 25 января в 23 часа. Планировалось, что ремонтные работы будут выполняться до 12 часов.

Татьяна Ручкина

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