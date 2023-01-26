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Коммерсантъ FM
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«Realme Book Prime удовлетворит все офисные запросы»

Александр Леви — о ноутбуке китайского вендора

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие характеристики устройства можно назвать уникальными.

Фото: Realme

Фото: Realme

Почти 1 млрд руб. потратила Realme на создание собственного изогнутого дисплея для смартфона. В такую сумму в пересчете на отечественную валюту обошлись опытно-конструкторские работы. Экран дебютирует во флагманской модели вендора — 10 Pro+. Ее официальная российская премьера запланирована на 7 февраля. Но еще раньше новинку покажут посетителям горнолыжного фестиваля в Сочи.

С учетом того, что первые изогнутые дисплеи в смартфонах появились не менее десяти лет назад, в этой новости приятно поражает упорное стремление компании иметь свои разработки. Кроме прямых экономических предпосылок, такой подход отлично влияет на имидж и вырабатывает уникальность продукта. К примеру, в ноутбуке Realme Book Prime, который я недавно протестировал, есть несколько элементов, которые его идентифицируют.

Кроме привычного серого цвета корпуса, в линейке есть синий и светло-зеленый варианты. Последний на момент тестирования в Россию не поставлялся. А именно в этом цвете металлический ноутбук выглядит особенно. Синяя версия тоже бросается в глаза, хотя оттенок можно назвать скорее строгим и спокойным. Похоже, дело в контрастирующей с алюминиевым блеском надписи названия бренда.

Тонкие рамки IPS-дисплея в сочетании с разрешением картинки 2K, пиковой яркостью 400 нит и соотношением сторон 3 к 2 создают эффект гораздо большего экрана, чем реальные 14 дюймов по диагонали. 100% охват цветового пространства sRGB сходу разглядеть может далеко не каждый пользователь. Так что эту полезную характеристику корректно записать в бонус.

А вот мимо сенсора отпечатка пальца пройти сложно, но и назвать его уникальным или фамильным решением тоже не получится. Тем не менее здорово, что он есть, работает исправно и быстро. Инженеры Realme позаботились и о приличном звучании лэптопа. За аудиосоставляющую отвечают динамики Harman с поддержкой объемного звучания DTS. Так что породу можно не только разглядеть, но и услышать.

По начинке Realme Book Prime удовлетворит, скажу коротко, все офисные запросы. Кроме того, процессор Core i5 H35 11-го поколения сама компания Intel описывает как вариант для ультрапортативного гейминга. Быстрая зарядка в устройствах Realme как раз-таки ожидаема, и в комплекте с ноутбуком она тоже есть. 65 Вт напитывают аккумулятор наполовину примерно за полчаса.

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