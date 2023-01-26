Глава МИД Франции приехала в Одессу

Глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу с визитом. Об этом госпожа Колонна написала в своем Twitter. Других подробностей визита она не сообщила.

«В Одессе, чтобы подчеркнуть поддержку, которую Франция оказывает суверенитету Украины сегодня, как и вчера»,— написала Катрин Колонна в соцсети. Она также опубликовала свою фотографию на фоне строения, на котором видно название города.

Сегодня утром, 26 января, на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе. Местные власти подтверждали удары по энергообъектам, в городе перебои с подачей света и воды.

Что происходит на 337-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко