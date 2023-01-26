«Биннофарм Групп» активно развивает программы стажировок для российских студентов

В 2023 году «Биннофарм Групп» продолжит развивать сотрудничество с российскими ВУЗами, предоставляя возможность перспективным студентам проходить практику на своих предприятиях.



Амбассадорами компании стали студенты Казанского национального исследовательского технологического университета и Омского государственного университета в рамках одноименной программы, стартовавшей в ноябре прошлого года. Они получили возможность рассказывать о деятельности «Биннофарм Групп» и информировать своих однокурсников о предстоящих стажировках.

Директора производственных площадок «Биннофарм Групп» также активно сотрудничают с российскими ВУЗами. В прошлом году они приняли участие в защите магистерских диссертаций, которая проходила в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете.

ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»), одно из старейших фармацевтических предприятий России, активно развивает программы по подготовке сотрудников с профильным образованием. Дуальное обучение будущих специалистов реализуется в направлении «Биотехнология» совместно с Курганским промышленным техникумом. В рамках данной программы студенты в течение четырех лет изучают фармацевтическое производство, осваивают новые рабочие профессии, среди которых – просмотрщик продукции медицинского назначения, аппаратчик приготовления стерильных растворов, дозировщик медицинских препаратов, машинист-таблетировщик, контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле. На предприятии проводятся встречи с ТОР-менеджерами «Биннофарм Групп», дни карьеры, экскурсии на другие производственные площадки и в головном офисе компании. С марта 2022 года студентам третьих и четвертых курсов выплачивается стипендия и предоставляется бесплатное питание.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Стажировки стали в нашей компании доброй традицией. Мы планируем активно развивать и поддерживать эту практику. Фармацевтическая промышленность нуждается в кадрах, нам важно, чтобы самые перспективные студенты приходили к нам и оставались работать на наших предприятиях».

Ежегодную летнюю практику на заводе «Синтез» проходят студенты ведущих российских ВУЗов, среди которых Курганский государственный университет, Уральский федеральный университет, Челябинский государственный университет, Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, более трети студентов получило возможность трудоустройства на предприятии.