Коммунистам Бийска отказали в митинге из-за выступлений с «отрицательной эмоциональной окраской»

Мэрия Бийска в Алтайском крае вновь не согласовала митинг против роста цен на услуги ЖКХ в центре города – на Петровском бульваре. Уведомление подавал секретарь горкома КПРФ Владимир Балахнин.

Уведомление было подано на 5 февраля. Копия ответа мэрии опубликована в Telegram-канале регионального отделения партии. В нем указывается, что на Петровском бульваре размещен детский снежный городок.

«Проведение митинга с использованием звукоусиливающих технических средств, предполагающего выступления отрицательной эмоциональной окраски не может негативно не повлиять на отдых родителей и их детей в снежном городке»,– говорится в документе. Кроме того, по оценке городской администрации, двухметровое расстояние между ледяной горкой и сценой, которую предполагали использовать митингующие, может быть опасно для детей.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», тарифы на услуги ЖКХ во втором по величине городе Алтайского края с 1 декабря 2022 года выросли на 11,4%. Первую заявку на проведение митинга господин Балахнин направлял на 29 января, но она также была отклонена, а коммунистам рекомендовали провести митинг на окраине города.

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Валерий Лавский