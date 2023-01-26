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Рыбакина вышла в финал Australian Open

Матч полуфинала турнира Australian Open между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и белоруской Викторией Азаренко завершился победой спортсменки из Казахстана со счетом 7:6 (7:4), 6:3. В финале Рыбакина сыграет с победительницей матча между теннисисткой из Польши Магдой Линетт и белоруской Ариной Соболенко.

Игра длилась 1 час 41 минуту. Казахстанская спортсменка впервые вышла в финал открытого чемпионата Австралии. До 2018 года Елена Рыбакина представляла Россию, однако впоследствии сменила спортивное гражданство.

О результатах мужского турнира в Мельбурне — в материале «Ъ» «Новак Джокович поймал попутный ветер».

Андрей Сапожников

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