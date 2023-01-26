DGP: Польша в прошлом году по частям передала Украине несколько МиГ-29

Польские власти весной 2022 года тайно передали Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Истребители были поставлены по частям под видом деталей.

В материале о поставках Украине западными странами танков и оружия издание анализирует заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который сказал, что ФРГ и Великобритания — лидеры по объему переданного Киеву оружия. Не согласившись с позицией господина Шольца «хвастающегося исторической ролью Германии в поддержке Украины» газета сообщила о поставках с польской стороны.

«Еще весной прошлого года Польша после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, по частям поставила украинцам "некоторое количество" МиГ-29. Только способом — назовем его условно — комбинированным. Фюзеляж или крылья — это ведь тоже запасные части»,— приводит газета слова собеседника в правительстве.

В марте прошлого года МИД Польши сообщал о готовности передать МиГ-29 в распоряжение США и доставить их на авиабазу Рамштайн, чтобы потом отправить на Украину. Позднее польские власти заявили, что не могут самостоятельно поставить Киеву истребители, поскольку это решение должно приниматься на уровне всего НАТО. Белый дом США говорил, что передача Украине МиГ-29 могла бы привести к мировой войне. МИД Украины называл ситуацию с отправкой истребителей дипломатической загадкой.

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Милена Костерева