В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 27 января

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области до 27 января из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, сегодня скорость ветра в области может достигать 27 м/с.

Спасатели рекомендуют не оставлять открытыми окна и двери, по возможности отключить все электроприборы. На улице необходимо держаться подальше от зданий, мостов, линий электропередач, деревьям. Автомобилистам необходимо быть максимально бдительными.

По данным уральского Гидрометцентра, ночью 27 января температура в Свердловской области составит -3°…-8°, днем -1°…-6°.

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