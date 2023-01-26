Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 27 января

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области до 27 января из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, сегодня скорость ветра в области может достигать 27 м/с.

Спасатели рекомендуют не оставлять открытыми окна и двери, по возможности отключить все электроприборы. На улице необходимо держаться подальше от зданий, мостов, линий электропередач, деревьям. Автомобилистам необходимо быть максимально бдительными.

По данным уральского Гидрометцентра, ночью 27 января температура в Свердловской области составит -3°…-8°, днем -1°…-6°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...