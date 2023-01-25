В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 26 января

Главного управления МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 26 января. По данным синоптиков, местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 27 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, при порывах ветра закрывать все окна и двери, не допускать применения открытого огня и по возможности отключать электроприборы. В дороге предлагают находиться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. «Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,— предостерегают спасатели. Автовладельцам рекомендуют парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов.

При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует обращаться по телефонам «101» или «112».

По данным уральского гидрометцентра, 26 января в Свердловской области ожидается ночью -8…-13, днем -2…-7, на севере до +1, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метель. В Екатеринбурге ночью -8…-10, днем -3…-5, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

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