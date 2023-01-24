Женщина и 12-летний мальчик погибли при пожаре в доме в Завьяловском районе Удмуртии

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 36-летней жительницы Завьяловского района и ее 12-летнего сына при пожаре в частном доме. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, трагедия произошла в ночь на 24 января в двухквартирном частном домовладении в селе Люкшудья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В рамках проверки следователи осмотрели место происшествия, а также опрашивают односельчан и родственников погибших. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, о пожаре около 7:00 сообщил очевидец. На момент прибытия первых пожарных квартира в одноэтажном доме и надворные постройки горели открытым пламенем на площади 70 кв. м. Ликвидация открытого горения объявлена в 08:05. Тела погибших были обнаружены в ходе разбора конструкций.