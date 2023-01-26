Балахнинский зоопарк оштрафован после нападения львицы на сотрудницу

Гострудинспекция по Нижегородской области оштрафовала зоопарк «Маленькая страна» в Балахне (ООО «Живые тропики») на 210 тыс. руб. за нарушения в сфере охраны труда. Их обнаружили во время расследования нападения львицы на сотрудницу в октябре 2022 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», замок в вольере с хищниками не закрывался до конца. Когда администратор-стажер пошла кормить львицу, та вышла из загона и напала на сотрудницу. Пострадавшую увезли в больницу, а животное застрелили.

Сотрудники госинспекции установили, что в зоопарке нарушали правила обучения сотрудников по теме охраны труда и не соблюдали технику безопасности.

В отношении администратора зоопарка – супруга пострадавшей – было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, но его прекратили по примирению сторон.

Анастасия Еремина