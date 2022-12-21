Прекращено уголовное дело о нападении львицы на сотрудницу зоопарка в Балахне

Мировой судья Балахнинского судебного района прекратил уголовное дело в отношении администратора зоопарка, которого обвинили в нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ) после нападения львицы на сотрудницу. Об этом сообщается на сайте суда.

Установлено, что замок внутри вольера не закрывался до конца, поэтому львица самостоятельно открыла дверь и в октябре напала на стажерку во время уборки. За технику безопасности в зоопарке отвечает управляющий, который является супругом пострадавшей, выяснили журналисты «Кстати». Сотрудницу госпитализировали с многочисленными травмами, животное застрелили сотрудники Росгвардии.

Вину управляющий признал, но уголовное дело прекращено из-за примирения сторон. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Елена Ковалева