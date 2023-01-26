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Коммерсантъ FM
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«Самым дорогим округом оказался Северо-Западный»

Светлана Бардина — о новостройках бизнес-класса

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких столичных локациях представлен наиболее широкий выбор лотов первичной недвижимости в бизнес-сегменте.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новостройки бизнес-класса, пожалуй, самый распространенный сегмент первичной недвижимости в городе. Объем предложения квартир в таких домах превышает показатель в 16 тыс. лотов или 1 млн жилых метров. За год он прибавил около 40%. И сейчас на долю квартир бизнес-класса в Москве, в старых ее границах, приходится почти половина представленного в экспозиции предложения. Самый значительный прирост экспозиции в годовой динамике пришелся на конец весны и начало лета 2022 года.

По данным экспертов компании «Бон Тон», более половины предложения объектов бизнес-класса сконцентрированы в трех столичных округах — на Юге, Западе и Северо-Западе. У каждого из них от 18,5% до почти 21%. И за год распределение экспозиции по округам не скорректировалось. За одним исключением — чуть больше чем на 4,5% подросла доля Юго-Востока и достигла около 7,5%. Рост обеспечили четыре премьеры в локации.

Средняя стоимость жилого метра в квартирах бизнес-класса в столице — на уровне 430 тыс. руб. Покупка в среднем обойдется в 30 млн руб. А самым дорогим округом по итогам 2022 года оказался Северо-Западный, здесь средние цены достигают показателя почти в 470 тыс. за кв. м. Центральный же округ — лидер прошлых лет — занимает лишь четвертую позицию.

В силу изменения рыночной конъюнктуры спрос на квартиры бизнес-класса сократился, отмечают брокеры. Это отразилось и на росте объемов предложения в реализации. В некоторые месяцы 2022 года данный рост показывал максимальные значения.

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