Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как повлияла на жизнь мецената любовь к актрисе.

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Сегодня треугольник гораздо более загадочный, чем Бермудский. На одной его вершине — «буревестник революции» Максим Горький, на другой — меценат Савва Морозов, на третьей — одна из самых красивых актрис того времени Мария Андреева. Товарищ «Феномен», как называл ее Ленин. Женщина неуравновешенная, склонная к авантюрам и приключениям, служившая большевикам преданно и самозабвенно.

О Морозове она говорила так: «Савва — это редкая букашка, которую можно приколоть булавочкой в свою коллекцию. Авось пригодится». Букашка-миллионщик, управлявший тысячами людей, исполнявший все ее прихоти и капризы. Во многом, думаю, из-за нее он финансировал революционные газеты, в том числе и знаменитую «Искру», выкупал из тюрем большевиков, прятал дома, на даче и у себя на фабриках Баумана, Красина.

Хотя и сам он считал, что российское общество зашло в тупик, выход из которого — только революция. Неслучайно его ближайшим другом был пролетарский писатель Максим Горький. Однако не дружба даже — скорее сердце Морозова дало трещину, когда узнал он, что любовь всей его жизни сожительствует с лучшим другом. И хотя после этого помощь его большевикам сошла на нет, актрисе Андреевой он помогал еще не раз.

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Однажды в апартаментах Морозова в Каннах прогремел выстрел. Жена Зинаида Григорьевна обнаружила его мертвым. Она очень боялась за детей и только через годы рассказала, что сквозь распахнутое окно заметила убегающего человека в плаще и шляпе. Также она не узнала почерк мужа в его предсмертной записке. Она не закрывала ему глаза и не складывала руки на животе. Кто-то сделал это до ее прихода… Интересно, что года за три до этого Морозов застраховал свою жизнь на 100 тыс. руб. Гигантская по тем временам сумма. Полис на предъявителя оказался у Марии Андреевой. Ну а еще чуть позже деньги перекочевали в партийную кассу.