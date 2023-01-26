Часть имущества фабрики «Краснодеревщик» выставили на торги за 34,8 млн рублей

Часть объектов обанкротившейся челябинской фабрики «Краснодеревщик» выставили на торги по общей начальной цене 34,8 млн руб. Информация об этом опубликована в карточке должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В состав лота на 31 млн руб. входят нежилые здания общей площадью 7,2 тыс. кв. м, земельный участок на 5,8 тыс. кв. м и право аренды земли площадью 4,16 тыс. кв. м. В 3,8 млн руб. оценили инженерные сооружения и оборудование фабрики. В их числе котел Kessel, трансформаторная подстанция, оборудование фильтрации и вытяжки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце декабря 2022 года на торгах за 150,5 млн руб. продали расположенное на Свердловском тракте основное производство фабрики «Краснодеревщик». Это земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, здание цеха по производству дверей 6,8 тыс. кв. м, а также производственные линии, оборудование и техника, всего 179 наименований. Покупателем выступило ООО «Челябинский завод специнструмента».