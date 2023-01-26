Бастрыкин заинтерсовался избиением подростка в школьном туалете в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту избиения ученицы школы №33 Нижнего Тагила. Напомним, по предварительной информации, подростка избила одноклассница в школьном туалете. Доклад господину Бастрыкину должен будет представить глава свердловского управления СКР Михаил Богинский.

О доследственной проверке из-за избиения школьницы ранее сообщал «Ъ-Урал». Местные СМИ сообщали, что конфликт мог произойти из-за кражи вейпа.

Проверку также проводит прокуратура города. Помимо этого, надзорное ведомство проконтролирует проведение проверки СКР.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте