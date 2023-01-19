ГБ «Ростов-Дон» победил в матче с АГУ-«Адыиф»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил АГУ-«Адыиф» в рамках OLIMPBET Суперлиги 2022/23 со счетом 37:21. Встреча прошла на домашней арене противника в Майкопе, сообщает пресс-служба донского клуба.

Перед матчем «Ростов-Дон» занимал вторую строку турнирной таблицы со счетом 36 очков. АГУ-«Адыиф», набрав 5 очков, остановилась на предпоследнем месте.

Счет встречи открыла донская команда, сохраняя преимущество в дальнейшем ходе игры. Несмотря на штрафной и контратаки майкопчанок, к 12 минуте счет составил 9:4 в пользу «Ростов-Дон». К этому моменту адыгейская команда взяла тайм-аут. В команде гостей прошел ряд замен. Первая часть матча завершилась со счетом 17:10 в пользу ростовчанок.

Во втором тайме первый гол удалось забить ростовской команде на 35-й минуте. «Ростов-Дон» удерживал преимущество в счете в 6-7 мячей, и долгое время разница не менялась. После небольшого тайм-аута на 44- минуте дистанция увеличилась до 9 мячей — 26:17. До конца игры игроки ростовской команды смогли увеличить свой счет еще на 10 очков. Встреча завершилась уверенной победой «Ростов-Дона».

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Анастасия Назарова