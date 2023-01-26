Суд отправил под домашний арест экс-директора драмтеатра «Красный факел» по делу о хищении

Новосибирский суд отправил под домашний арест до 23 марта бывшего директора драматического театра «Красный факел» Александра Кулябина, в отношении него было возбуждено уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Следствие ходатайствовало о заключении Александра Кулябина под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Александра Кулябина, который возглавлял «Красный факел» почти четверть века, задержали во вторник утром, в его квартире прошел обыск. Мероприятия, которые проводили сотрудники областных управлений ФСБ и МВД, связаны с расследованием предполагаемых хищений в театре. Сам Александр Кулябин сегодня в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с делом, директор «Красного факела» Александр Кулябин незаконно, по версии следствия, выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Следователи подсчитали, что за несколько лет сумма дополнительных выплат составила около 1,8 млн руб. После того как эти факты выявила проверка, директор театра якобы возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела».

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Константин Воронов