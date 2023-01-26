Деятели культуры поручились за обвиняемого в растрате экс-директора новосибирского «Красного факела»

Ряд российских артистов и деятелей культуры поручились за бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина, сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Кулябин был задержан 24 января 2023 года по подозрению в растрате 1,8 млн руб.

«Поручились гендиректор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд, актриса Елизавета Боярская, актер Александр Балуев, народный артист Константин Райкин»,– говорится в сообщении Telegram-канала.

Уголовное дело в отношении Александра Кулябина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). Меру пресечения суд Центрального района Новосибирска выберет сегодня.

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Валерий Лавский