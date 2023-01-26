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Коммерсантъ FM
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Пассажиропоток «Аэрофлота» вырос за 2022 год

В 2022 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозку пассажиров по внутренним воздушным линиям на 7,6%, до 16,7 млн человек. Пассажиропоток внутри страны по итогам года вырос на 30,3% и составил 41,8 млрд пассажиро-километров. Занятость пассажирских кресел поднялась на 4,7%, до 83,7%.

В четвертом квартале 2022 года авиакомпания перевезла 3,5 млн человек на внутренних линиях. Эти цифры сопоставимы с показателями 2021 года, отметил «Аэрофлот». Пассажирооборот в четвертом квартале увеличился на 17,4%, до 8,5 млрд пассажиро-километров. Занятость пассажирских кресел поднялась до 84,4%.

Всего по результатам 2022 года «Аэрофлот» перевез 20,5 млн человек. Общий пассажирооборот составил 56,5 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — 81%.

Объем перевозок «Группы Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») в совокупности составил 40,7 млн человек. В 2021 году он составлял 21,4 млн человек, в 2019-м — 37,2 млн человек. Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» — 98,4 пассажиро-километра, занятость кресел — 83,6%

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что на фоне введенных Западом ограничений компания в 2022 году сфокусировалась на нормализации операционной деятельности, восстановлении пассажиропотока на внутренних и на доступных международных направлениях. После начала спецоперации некоторые страны, в том числе члены Евросоюза и США, закрыли небо для полетов российских авиакомпаний. Россия ответила на это аналогично.

Лусине Баласян

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