Самозанятые Челябинской области заплатили более 360 млн рублей налогов в 2022 году

В Челябинской области в2022 году поступления налога на профессиональный доход от самозанятых граждан составили 361,5 млн руб., что на 88% превышает сборы 2021 года (192,3 млн). Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

По данным ведомства, на 25 января 2023 года в Челябинской области было зарегистрировано 148485 самозанятых. Из них 3763 человека присоединились к налоговому режиму в этом году. Сумма дохода, полученного самозанятыми южноуральцами от реализации товаров и услуг, в 2022 году превысила 14,5 млрд руб. В 2021 году выручка составляла 8,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, число самозанятых жителей региона в 2022 году выросло в 1,7 раза: с 74435 с декабря 2021 года до 130023 в декабре 2022-го.