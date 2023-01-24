Крымский мост закроют 26 января для проведения ремонтных работ

26 января с 00:00 и до 12:00 движение по Крымскому мосту будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

При этом ограничения в движении транспорта на автоподходах к Крымскому мосту будут введены уже 25 января в 23 часа. В связи с этим в министерстве просят водителей планировать свои поездки заранее.

Для восстановления разрушенной части моста после теракта 8 октября движение по Крымскому мосту приходится регулярно ограничивать. Ранее проезд приостанавливали 20 января в связи с демонтажем четвертого поврежденного пролета левой стороны автодорожной части моста.

Татьяна Ручкина

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